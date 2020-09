Point #Covid19 de ce samedi 26 septembre 2020... 2 décès supplémentaires, 30 nouveaux cas, 118 patients guéris





Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont fait le point de la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, ce samedi 26 septembre 2020. Sur 1141 personnes testées, 30 sont revenus positives. Il s'agit de 9 cas contacts, de 3 cas importés (AIBD) et de 18 cas communautaires répartis comme suit:

Maristes (2), Plateau (1), Dieupeul (1), Kaolack (1), Kébémer (1), keur Ndiaye Lo (1), Khombole (1), Nord Foire (1), Ouest Foire (1), Pikine (1), Point E (1), Rufisque (1), Sokone (1), Tamba (1), Thiès (1), Yoff (1), Zone de captage (1)/



Le ministère a également informé de la guérison de 118 patients et la prise en charge de 18 autres en réanimation.



À ce jour, le Sénégal compote 14 869 cas déclaré confirmés de Covid-19, dont 12 028 guéris, 306 décès et 2534 malades sous traitement.