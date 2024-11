Politique : Abba Mbaye quitte Taxawu Sénégal, après des divergences avec Khalifa Sall et Barthélémy Dias

Le député sortant de Taxawu, Abba Mbaye, a annoncé sa décision de quitter le parti, exprimant sa déception face aux récentes orientations stratégiques adoptées par les leaders Khalifa Sall et Barthélémy Dias, notamment lors des dernières législatives.



« Quand j’ai demandé à Barthélémy Dias pourquoi je devais être investi après leur Bloc générationnel, après Anta Babacar Ngom, Thierno Bocoum et Pape Djibril Fall, malgré mes 15 années de combat pour Taxawu Sénégal, il m’a répondu que ces personnes ont des organisations politiques », a-t-il révélé. Une réponse qu’il considère comme un affront. « Tous les sacrifices consentis pour notre organisation semblent ne rien valoir », a-t-il déploré, visiblement amer.



Ce départ acte la fin d’une collaboration de longue date entre Abba Mbaye et les principaux leaders du mouvement. Pour lui, cette rupture était devenue inévitable : « Nous n’avons plus rien à faire à Taxawu Sénégal », a-t-il conclu d Une dans un entretien accordé à nos confrères du journal Les Echos.