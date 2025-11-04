Réseau social
Politique : Mamadou Dièye, ancien militaire radié, rallie l’Alliance Pour la République



Le Capitaine Mamadou Dièye, ancien officier radié des forces armées en 2018 et président du parti NIT, a rejoint l’Alliance Pour la République (APR) de Macky Sall. L’annonce a été faite ce mardi 4 novembre 2025, lors d’une émission sur la 7TV. L’information a été confirmée par les équipes du parti.
 
 
Mardi 4 Novembre 2025 - 21:41


