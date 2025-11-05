Politique : le Major Kandji rejoint l'Alliance pour la République (APR)

Après le capitaine Mamadou Dieye, c’est au tour du major Alioune Kandji de faire son entrée à l’Alliance pour la République (APR). L’adjudant-major de la gendarmerie nationale, désormais à la retraite, a décidé de rejoindre les rangs du parti fondé par l’ancien président Macky Sall.
Papa Malick Ndour, coordonnateur de la Cellule des Cadres Républicains a souhaité la bienvenue au major Alioune Kandji..
“Major Kandji, bienvenu chez nous dans la république…… D’autres surprises en perspective. L’APR conquérante…. “, a t-il écrit sur Facebook.
