PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Politique : le Major Kandji rejoint l'Alliance pour la République (APR)
Après le capitaine Mamadou Dieye, c’est au tour du major Alioune Kandji de faire son entrée à l’Alliance pour la République (APR). L’adjudant-major de la gendarmerie nationale, désormais à la retraite, a décidé de rejoindre les rangs du parti fondé par l’ancien président Macky Sall.
 
Papa Malick Ndour, coordonnateur de la Cellule des Cadres Républicains a souhaité la bienvenue au major Alioune Kandji..
 
“Major Kandji, bienvenu chez nous dans la république…… D’autres surprises en perspective. L’APR conquérante…. “, a t-il écrit sur Facebook.
 
Moussa Ndongo

Mercredi 5 Novembre 2025 - 21:21


