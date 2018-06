Pologne : le défenseur Kamil Glik forfait pour le match contre le Sénégal

Le défenseur polonais Kamil Glik ne jouera pas contre le Sénégal le 19 juin prochain pour le premier match des deux équipes à la Coupe du Monde Russie 2018. En effet, le défenseur de Monaco est forfait pour ce match à la suite d’une blessure ce lundi à l’entrainement. Le joueur, lors d’un tennis-ballon a tenté un retourné mais il est mal retombé sur l’épaule et a par cette occasion contracté une blessure qui l’indisposera des semaines, selon francefootball.



Il a été hospitalisé et les médias polonais annoncent déjà son absence pour le Mondial. Son état nécessite un mois de repos mais le staff médical polonais espère réduire cette durée. Il fait partie de la liste des 23 mais un joueur a été gardé en réserve s’il venait à déclarer forfait.



Pour rappel, la Pologne partage la poule H avec le Sénégal, le Japon et la Colombie.