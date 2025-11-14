Pool judiciaire financier : Lazare Thiaw, maire de Pambal, placé sous mandat de dépôt

Lazare Thiaw, maire de la commune de Pambal (département de Tivaouane), a été arrêté par la brigade de recherches de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Il a passé sa première nuit en prison hier, jeudi.



Cette incarcération fait suite à une information judiciaire ouverte à la demande du parquet financier. M. Thiaw a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du troisième cabinet financier.



Selon Libération, les faits reprochés au maire sont graves. Il aurait encaissé pour son compte personnel plusieurs millions de francs CFA auprès de sociétés travaillant sur le projet de l'autoroute Dakar-Saint-Louis.



Cet argent était en réalité destiné à certains de ses administrés, qui avaient dû céder leurs champs contenant de la latérite à ces entreprises, informe le journal.



Pour parvenir à ses fins, Lazare Thiaw aurait abusé leur confiance en leur faisant croire qu'ils devaient libérer leurs terrains au nom d'une fausse expropriation, ajoutant ainsi l'escroquerie à la malversation.