Pool judiciaire financier : Pape Malick Ndour libéré et placé sous bracelet électronique
Pape Malick Ndour a été libéré après sa comparution devant le Pool judiciaire financier (PJF). Le coordonnateur de la Convergence des Cadres Républicains est désormais placé sous bracelet électronique.  
 
Selon des informations, l’ancien coordonnateur du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac) a été inculpé pour “association de malfaiteurs, détournement de deniers publics d’un montant de 2 702 920 922 francs CFA, ainsi que pour blanchiment de capitaux”.
 
Moussa Ndongo

Vendredi 7 Novembre 2025 - 19:02


