Pool judiciaire financier : Pape Malick Ndour libéré et placé sous bracelet électronique

Selon des informations, l’ancien coordonnateur du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac) a été inculpé pour “association de malfaiteurs, détournement de deniers publics d’un montant de 2 702 920 922 francs CFA, ainsi que pour blanchiment de capitaux”.

Pape Malick Ndour a été libéré après sa comparution devant le Pool judiciaire financier (PJF). Le coordonnateur de la Convergence des Cadres Républicains est désormais placé sous bracelet électronique.