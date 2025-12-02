‘’Potentiel économique sous-exploité’’ à Mbour : la députée Béatrice Faye interpelle le ministre de l'Industrie

La députée à l’Assemblée nationale, Béatrice Faye, a vivement interpellé ce mardi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Docteur Serigne Guèye DIOP, sur le fort potentiel économique, encore "largement sous-exploité", du département de Mbour (sud, 80km de Dakar). L’élue a plaidé pour une politique commerciale et industrielle cohérente et territorialisée afin de transformer la localité en l'un des "pouvoirs économiques majeurs du pays", lors du vote du projet de budget 2026.



​Béatrice Faye a d'abord rappelé l'importance stratégique du département, le décrivant comme un "carrefour" commercial, touristique et agricole. "Mon département, Mbour, pourrait devenir l'un des pouvoirs économiques majeurs du pays, si une politique commerciale et industrielle cohérente, territorialisée et ambitieuse y est pleinement déployée," a-t-elle déclaré.



​La députée a souligné ensuite que Mbour dispose d'un des plus importants quais de pêche du pays. S'adressant directement au Ministre, elle a demandé des comptes : "Quels mesures entendez-vous mettre en œuvre pour industrialiser la filière halieutique dans le département Mbour, développer des unités de transformation, renforcer la chaîne de froid et créer des emplois durables ?".



​En outre, l’élue a interpellé le ministre sur les mécanismes d'accompagnement des PME et PMI locaux et les programmes de financement dédiés à cette localité. "Ces secteurs n'attendent qu'un cadre institutionnel pour exploser," a-t-elle affirmé, insistant sur la nécessité de politiques industrielles pour structurer ces "milliards à haute intensité de main d’œuvre."



​Enfin, elle a abordé l'initiative présidentielle "Sougnu Champion" (Nos Champions). Bien que saluant cette orientation stratégique pour mobiliser l'investissement national, la députée a soulevé la question cruciale de l'équité territoriale. Elle s’est inquiétée que l'initiative ne profite qu'aux "entreprises déjà bien implantées" dans les grands centres urbains.

