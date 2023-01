Pour quoi Bamba Dieng est rentré à Marseille: les explications !

Pour Bamba Dieng, les mercatos se suivent et se ressemblent. Tout proche de quitter l'Olympique de Marseille pour rejoindre Lorient cette semaine, l'attaquant de 22 ans pourrait finalement rester dans la cité phocéenne. A cause, comme l'été dernier, de sa visite médicale.



Une vis dans le genou



Comme évoqué jeudi, le transfert de l'international sénégalais vers la Bretagne a pris du plomb dans l'aile en raison d'un problème au genou décelé durant sa visite médicale. Un souci qui avait déjà fait capoter le départ du joueur marseillais vers Nice à la fin du dernier mercato estival. Mais quel est réellement le problème avec ce genou ?



Ce vendredi, L'Equipe révèle qu'il s'agit en fait d'une vis présente au niveau du genou de l'Olympien. Celle-ci ne gêne pas le joueur dans l'exercice de son métier, mais les Merlus ont voulu se servir de cette excuse pour faire baisser le prix du transfert. Alors que le club breton était prêt la veille à aligner 10 millions d'euros bonus compris, soit le montant demandé par l'OM, il ne proposait plus que 5 millions d'euros plus des bonus jeudi.



Longoria n'a pas aimé…



Ce procédé, déjà utilisé par Nice l'été dernier, a beaucoup agacé le président marseillais Pablo Longoria. D'autant que l'Espagnol estime avoir été totalement transparent en fournissant dès le départ tous les documents médicaux, sans chercher à cacher la présence de cette vis. Il avait aussi accepté de laisser partir son joueur sans récupérer le buteur lorientais Terem Moffi, qui continue de donner sa priorité à Nice.



La pilule est donc difficile à avaler. Néanmoins, le quotidien sportif affirme que le dossier n'est pas encore totalement refermé. Alors que Dieng veut toujours rejoindre Lorient, avec lequel il s'est mis d'accord sur un contrat de quatre ans, les discussions entre les deux clubs n'étaient pas rompues jeudi soir. Mais l'affaire semble tout de même mal engagée vu l'écart entre la proposition lorientaise et les exigences marseillaises. -