Pourquoi la Gambie enquête sur la vente de voitures de luxe, de vaches et de bateaux de Yaya Jammeh

Le gouvernement gambien a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la vente des biens saisis à l'ancien président Yahya Jammeh, suite à une inquiétude générale au sein de l'opinion publique.



Certains biens, notamment du bétail et des véhicules de luxe, ont été vendus alors qu'une commission enquêtait encore sur la richesse accumulée par Jammeh au cours de ses 22 ans de règne.



Une enquête menée par un journal a révélé des irrégularités présumées et un manque apparent de transparence dans la vente des actifs, déclenchant des manifestations organisées par des jeunes.



Dans un discours télévisé mercredi soir, le président Adama Barrow a promis une « transparence totale » dans l'enquête, affirmant que les avoirs récupérés « appartiennent au peuple ».



Jammeh, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1994, est accusé d'avoir orchestré un vol massif de fonds gouvernementaux, ainsi que de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment le meurtre et l'emprisonnement de ses détracteurs.