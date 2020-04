Pourquoi un Français a construit un château 'Tudor' au Burkina Faso

Sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, il y a un pot scellé de marmelade commémorative du mariage du prince Charles et de Lady Diana Spencer. Des peintures et des croquis de divers membres de la famille royale de Windsor sont parsemés sur les murs dans de nombreuses chambres.



Une grande partie du mobilier est importé d'Europe, ce qui confère une atmosphère typiquement britannique.



Dans le couloir, une sculpture accueille les invites. Réalisée grandeur nature par un artiste burkinabé représentant un cerf en métal.



Des symboles évoquant la mort existent dans tout Hamerkop.



Il y a une petite chapelle remplie d'icônes catholiques, qui, selon M. Fornier, a été faite pour commémorer des êtres chers décédés, en particulier sa mère.



Au-dessus de la cheminée du salon, se trouve une reproduction de l'Ile des morts, un tableau d'Arnold Böcklin.



Sur le rebord de la fenêtre se trouve une statuette de la crucifixion entourée d'objets traditionnellement associés à la sorcellerie au Burkina Faso - la main d'un singe, une carapace de tortue et des pointes de porc-épic, incrustés à l'intérieur des cloches.