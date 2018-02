Pr Cheikh Issa Sall : «La conquête du pouvoir constitue une priorité pour le PUR»

Le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) s’inscrit dans la logique de succéder au chef de l’Etat Macky Sall lors de la prochaine élection présidentielle. C’est dans ce cadre que son coordonnateur qui est en tournée à l’intérieur du pays a décliné l’ambition de son parti.



«La conquête du pouvoir constitue une priorité» ! C’est désormais dans cette lancée que s’est inscrit le PUR qui est actuellement en tournée à l’intérieur du pays. Pr Cheikh Issa Sall, son leader, a fait savoir que son parti est dans la logique de déployer tous les moyens pour arriver à ses fins.



Concernant la candidature de l’opposition, Pr Sall soutient que sa formation politique n’a rien décidé à ce sujet : «notre parti n’a rien rejeté au sujet des candidatures au sein de l’opposition. Notre parti n’a donné aucun chèque en blanc à un éventuel candidat élu de l’opposition. Il ne faut pas oublier que la campagne électorale est encadrée, elle commence à quelques jours du scrutin et se termine à une journée avant le vote».



Avant de marteler quant aux tournées «économiques» démarrées par le chef de l’Etat que celui-ci en a parfaitement le droit d’autant plus que nous sommes en période de pré-campagne. «Cependant, relève-t-il, les gens sont libres d’aller où ils veulent, l’essentiel est que cela se fasse dans les normes».