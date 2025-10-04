Premier League : Arsenal bat West Ham de Malick Diouf, Man United s’impose face à Sunderland

Arsenal a confirmé sa bonne forme en s’imposant (2-0) face à West Ham d’El Haji Malick Diouf lors de la 7e journée de Premier League. Les Gunners ont ouvert le score à la 38e minute grâce à Declan Rice, auteur d’un but symbolique contre son ancien club.



En seconde période, Bukayo Saka a doublé la mise à la 67e minute, assurant une victoire maîtrisée pour les hommes de Mikel Arteta, solides et dominateurs tout au long de la rencontre.



Avec cette victoire, Arsenal (16 pts) devient leader de Premier League. Liverpool (15 pts) pourrait reprendre sa première place en cas de succès ce samedi contre Chelsea (16h30 GMT).





Dans l’autre affiche, Manchester United a également décroché un succès (2-0) face à Sunderland dans cette même journée. Mason Mount a rapidement mis les Red Devils sur orbite avec un but dès la 7e minute, avant que Benjamin Šeško ne fasse le break à la demi-heure de jeu.



Les Mancuniens ont ensuite géré leur avance avec sérieux, s’offrant une victoire convaincante devant leur public. Un succès qui permet aux Red Devils de Ruben Amorim de respirer après un début de saison compliqué.