Premier League : Arsenal s’offre Leicester, West Ham se relance, Everton n’y arrive toujours pas

Dans la douleur, Arsenal a obtenu une précieuse victoire face à Leicester et garde la tête du classement. West Ham se relance dans la course au maintien alors qu’Everton et Southampton ont sombré.



La 25e journée de Premier League débutait ce samedi avec le traditionnel multiplex de 16h. Au programme, Arsenal qui se déplaçait sur la pelouse de Leicester pour tenter de conforter sa place de leader. Mikel Arteta alignait une composition inédite offensivement avec Martinelli, Saka et Trossard en pointe de l’attaque. Jorginho était également présent dans le coeur du jeu. Et dans cette rencontre, le spectacle n’était pas vraiment au rendez-vous en première période. Malgré une nette domination des Gunners, les occasions se faisaient rares. Trossard voyait son but être refusé pour une faute de White sur Ward alors que Leicester répondait avec le but de Ihenacho refusé pour une position de hors jeu. Rien d’autre après les 45 premières minutes.



Au retour des vestiaires, les hommes de Mikel Arteta revenaient avec des meilleures intentions. Martin Odegaard, déjà très bon dans le premier acte, recommençait fort en créant des décalages. Mais l’ouverture du score était signée Gabriel Martinelli. Sur son premier ballon après la pause, il plaçait une belle frappe précise, hors de portée de Ward (1-0, 46e). Le Brésilien, blessé au moment de sa frappe, ne célébrait même pas et il fallait l’intervention des soigneurs pour le remettre sur pied. Mais ce but donnait des ailes à Arsenal qui poussait sérieusement pour enfoncer le clou. Saka voyait d’ailleurs un nouveau but lui être refusé (57e). Mais malgré un léger réveil de Leicester, Arsenal tenait bon et confortait donc sa première place de Premier League. La pression est sur City désormais.



West Ham se relance et Everton n’y arrive pas



Dans les autres rencontres, ça se jouait surtout dans le bas de tableau avec notamment West Ham qui recevait Nottingham Forest. La victoire était obligatoire pour les hommes de David Moyes qui pointaient à la 16e place au coup d’envoi (à 2 points de la dernière place). Encore une fois, les coéquipiers de Lucas Paqueta ont été sans idée face à une équipe de Nottingham qui a tenu bon jusqu’au dernier quart d’heure de jeu. Mais les Hammers ont fini par trouver la faille grâce à un doublé de Danny Ings. Une victoire très importe qui permet à West Ham de prendre 2 points d’avance sur la zone rouge. Car Everton, qui était aussi en difficulté au classement, a chuté face à Aston Villa cet après-midi. Les Toffees retombent donc et restent à la 17e place. L’arrivée de Sean Dyche n’a pas changé grand chose.



Enfin dans la dernière rencontre, Leeds a enfoncé un peu plus Southampton dans la crise. Il a fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir le club du Yorkshire prendre les devants grâce au but de Firpo. Un but qui permet à la formation de Javier Gracia Carlos de sortir de la zone rouge. La course au maintien est plus que jamais relancé et risque d’être passionnante jusqu’à la dernière journée de Premier League.