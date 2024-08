Premier League : Aston Villa se sort du piège Leicester, Bournemouth renverse Everton, Arsenal accroché

Ce samedi, la 3e journée de Premier League se poursuivait avec un multiplex regroupant cinq rencontres. Auteur d’un mercato impressionnant et considéré comme l’une des équipes les plus excitantes d’outre-Manche, Aston Villa se déplaçait sur la pelouse du promu Leicester.



Dominateurs, les Villans ont empoché la victoire après une rencontre rigoureuse. Alors qu’Amadou Onana a ouvert le score à la demi-heure de jeu, Jhon Duran a doublé la mise au retour des vestiaires. Malgré la réduction de l’écart de Facundo Buonanotte pour les Foxes, Aston Villa a tenu bon pour aller chercher sa deuxième victoire en trois matches de championnat (1-2).

Même bilan pour Brentford qui s’est facilement imposé ce samedi sur sa pelouse face à un autre promu, Southampton. Dans cette rencontre, les Londoniens ont pris le dessus grâce à un doublé de Mbeumo et à une réalisation de Wissa en seconde période. Sugawara a sauvé l’honneur des Saints en fin de rencontre.



Première victoire de la saison pour Bournemouth. Face à Everton, les Cherries ont été renversants en marquant trois fois entre la 87e et la 90+6e minute alors qu’ils étaient menés par deux buts d’avance. Promu, Ipswich a glané son premier point de la saison en accrochant Fulham (1-1). Même score entre Forest et Wolverhampton (1-1).



Premier accroc cette saison pour Arsenal. Après deux premières victoires 2-0 contre Wolverhampton et sur la pelouse d’Aston Villa, les Gunners ont concédé le match nul face à Brighton (1-1) à l’Emirates Stadium.





Résultats des matchs :



Brentford 3-1 Southampton : Mbeumo (43e, 65e), Wissa (69e) / Sugawara (90+4e)





Ispwich 1-1 Fulham : Delap (15e) / Traoré (32e)





Everton 2-3 Bournemouth : Keane (50e), Calvert-Lewin (57e) / Semenyo (87e), Cook (90+2e), Sinisterra (90+6e)





Nottingham Forest 1-1 Wolverhampton : Wood (10e) / Bellegarde (12e)





Leicester 1-2 Aston Villa : Buonanotte (73e) / Onana (28e), Duran (63e)



Arsenal 1-1 Brighton







Avec Footmercato