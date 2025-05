Premier League : Deux Africains en course pour titre de meilleur Joueur de la saison

La Premier League a officiellement levé le voile sur les huit finalistes en lice pour le prestigieux titre de Meilleur Joueur de la saison 2024-2025, et l'Afrique y est fièrement représentée. Deux talents du continent, Mohamed Salah et Bryan Mbeumo, figurent parmi les joueurs les plus marquants de l'année.



Mohamed Salah, l'attaquant star de Liverpool, a une fois de plus démontré toute l'étendue de son génie. Avec 28 buts et 18 passes décisives, l'international égyptien a été l'un des moteurs du retour en force des Reds au sommet de la Premier League. Déjà plusieurs fois sacré par le passé, Salah vise une nouvelle consécration individuelle.



À ses côtés, Bryan Mbeumo, l'international camerounais de Brentford, a crevé l'écran. Auteur de 18 buts et 8 passes décisives, le Lion Indomptable a porté son club avec brio et s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables du championnat.



Mais la concurrence est bien présente avec six autres joueurs ayant brillé tout au long de la saison :

1. Mohamed Salah (Liverpool)

2. Bryan Mbeumo (Brentford)

3. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

4. Declan Rice (Arsenal)

5. Alexander Isak (Newcastle United)

6. Virgil Van Dijk (Liverpool)

7. Chris Wood (Nottingham Forest)

8. Ryan Gravenberch (Liverpool)



Entre buts décisifs, passes millimétrées et prestations de haut vol, ces huit finalistes ont marqué la saison de leur empreinte. Le titre sera attribué suite aux votes.



Salah peut-il s'offrir un nouveau couronnement ? Mbeumo créera-t-il la surprise ?



Réponse très bientôt. En attendant, l'Afrique peut déjà savourer la performance exceptionnelle de ses ambassadeurs sur les pelouses anglaises.