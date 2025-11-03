Premier League : Iliman Ndiaye buteur mais sort sur blessure face à Sunderland

Auteur de l’ouverture du score lors de cette 10e journée, l’international sénégalais a inscrit son quatrième but de la saison. Mais l’attaquant des “Lions” n’a pas pu aller au terme de la rencontre, contraint de sortir en raison d’un pépin physique.

En pleine réussite ces dernières semaines et encore buteur ce lundi soir face à Sunderland (1-1), Iliman Ndiaye a dû quitter la pelouse sur blessure peu après l’heure de jeu.