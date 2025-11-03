Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Premier League : Iliman Ndiaye buteur mais sort sur blessure face à Sunderland



Premier League : Iliman Ndiaye buteur mais sort sur blessure face à Sunderland
En pleine réussite ces dernières semaines et encore buteur ce lundi soir face à Sunderland (1-1), Iliman Ndiaye a dû quitter la pelouse sur blessure peu après l’heure de jeu. 
 
Auteur de l’ouverture du score lors de cette 10e journée, l’international sénégalais a inscrit son quatrième but de la saison. Mais l’attaquant des “Lions” n’a pas pu aller au terme de la rencontre, contraint de sortir en raison d’un pépin physique.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 3 Novembre 2025 - 22:53


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter