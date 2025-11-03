Premier League : Iliman Ndiaye buteur mais sort sur blessure face à Sunderland

En pleine réussite ces dernières semaines et encore buteur ce lundi soir face à Sunderland (1-1), Iliman Ndiaye a dû quitter la pelouse sur blessure peu après l’heure de jeu.
Auteur de l’ouverture du score lors de cette 10e journée, l’international sénégalais a inscrit son quatrième but de la saison. Mais l’attaquant des “Lions” n’a pas pu aller au terme de la rencontre, contraint de sortir en raison d’un pépin physique.
