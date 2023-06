Premier League : Leicester annonce le départ de Nampalys Mendy

Sept joueurs quitteront Leicester City à l'expiration de leur contrat en juin, ont annoncé lundi les dirigeants du club relégué de Premier League. Nampalys Mendy en fait partie. Les Foxes n'ont pas réussi à se sauver dans l'élite du football anglais et retourneront en Championship (deuxième division anglaise).





Youri Tielemans, Caglar Soyuncu, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez et Tete quitteront le club.



«Le Football Club remercie les sept joueurs pour leur contribution pendant leur séjour à Leicester City et leur souhaite beaucoup de succès dans la suite de leur carrière», a déclaré Leicester dans un communiqué.



L'équipe de Dean Smith n'a pas réussi à rester dans l'élite anglaise cette saison et a été reléguée à la 18e place.



Arrivé à Leicester en 2016 en provenance de l’OGC Nice, Nampalys Mendy n’a pas réussi à s’imposer chez les Foxes. Contrairement en équipe nationale, le milieu de terrain s’est taillé une place d’incontournable (25 matchs joués) depuis sa première apparition en mars 2021, le temps de jeu restera son éternel problème avec les Foxes.



Pour la saison qui vient de se terminer, il ne comptera finalement que 19 matchs en Premier League. Pour l’un des meilleurs milieux de terrain de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (retenu dans l’équipe-type), son retour de la CAN 2021 a eu l’effet d’une douche froide : 3 matchs en réserve (PL2), 14 en PL et 1 en EFL Cup.



Souvent absent, blessé ou simplement sur le banc, Mendy s’en va après 6 saisons en Premier League