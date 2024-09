Premier League : Liverpool domine Bournemouth, Fulham surprend Newcastle, Aston Villa renverse Wolverhampton

Ce samedi, six rencontres de Premier League se disputaient à 16h. Dans un Anfield toujours rempli, Liverpool voulait continuer sur sa très belle semaine après avoir battu l’AC Milan ce mardi en ouverture de la phase de championnat de Ligue des Champions.



Après une défaite surprise le week-end dernier contre Nottingham Forest (0-1), les Reds voulaient également renouer avec la victoire en Premier League. Et après une prestation plus que séduisante contre Bournemouth, les hommes d’Arne Slot ont accompli leur mission ce samedi. Débridés offensivement, les locaux ont pourtant été surpris par Evanilson d’entrée.



Finalement, le but de l’attaquant des Cherries a été annulé pour hors-jeu (5e). Dès lors, Liverpool a dicté sa loi. En grande forme, Luis Diaz s’est offert un doublé en deux minutes pour lancer parfaitement les Reds (26e, 28e). Sur leur lancée, les coéquipiers de Darwin Núñez ont même inscrit un troisième but avant la pause grâce à une frappe géniale de l’Uruguayen (3-0, 37e).



Après plusieurs autres occasions en seconde période, Liverpool n’a pas corsé l’addition, mais a su consolider leur superbe rencontre. Avec ce beau succès, Liverpool s’offre provisoirement la première place.



Dans le même temps, Newcastle s’est déplacé à Londres pour y affronter Fulham. Et face aux Cottagers, la bande à Eddie Howe a été surprise. Alors que Raúl Jiménez a parfaitement lancé les siens avant qu’Emile Smith-Rowe n’offre le break aux locaux. La réaction d’Harvey Barnes en début de seconde période n’aura pas suffi et Reiss Nelson a permis aux Londoniens de sécuriser leur succès prestigieux (3-1).



Dans cette même capitale, un derby avait lieu entre Tottenham et Brentford. Déjà coutumiers du fait après l’ouverture du score ultra-précoce de Yoane Wissa à City, les Bees ont réédité leur performance grâce à un but de Bryan Mbeumo dès les premières secondes (1e). Pour autant, la réaction des Spurs ne s’est pas fait attendre et Dominic Solanke a débloqué son compteur avec sa nouvelle équipe pour égaliser (8e). Montant en température, les ouailles d’Ange Postecoglou ont repris les commandes grâce à Brennan Johnson à la demi-heure de jeu. Finalement, James Maddison a parachevé le succès de Tottenham à la 85e minute.



En difficulté cette saison, Wolverhampton a cru s’offrir un succès de prestige contre Aston Villa pendant 70 minutes. Finalement, le bateau des Wolves a chaviré face à des Villans remontés. En fin de match, les réalisations d’Ollie Watkins et Ezri Konsa ont répondu à l’ouverture du score de Matheus Cunha lors du premier acte.



Brillant depuis plusieurs semaines, Jhon Duran y est allé de son but dans le temps additionnel. Avec ce succès, Villa remonte sur le podium et s’installe provisoirement à la troisième place.



Dans les autres rencontres de l’après-midi, Leicester et Everton se sont neutralisés après des réalisations d’anciens de Ligue 1 avec Stephy Mavididi pour les Foxes et Iliman Ndiaye pour les Toffees. Pour finir, Ipswich est allé chercher le nul dans les dernières secondes sur la pelouse de Southampton.





Les résultats :





Liverpool 3-0 Bournemouth : Diaz (26e, 28e), Nunez (37e)





Tottenham 3-1 Brentford : Solanke (8e), Johnson (28e), Maddison (85e) / Mbeumo (1e)





Fulham 3-1 Newcastle : Jimenez (5e), Smith-Rowe (22e), Nelson (90+2e) / Barnes (48e)





Aston Villa 3-1 Wolverhampton : Watkins (73e), Konsa (88e), Duran (90+4e) / Cunha (25e)





Leicester 1-1 Everton : Mavididi (73e) / Ndiaye (12e)





Southampton 1-1 Ipswich : Dibling (5e), Morsy (90+5e)







