Premier League : Liverpool l'emporte malgré Ghezzal

Pour le compte de la 4e journée de Premier League, Liverpool a enchaîné un 4e succès face à Leicester (2-1) ce samedi. Parfaitement lancés avec des buts de Mané (10e) et Firmino (45e), les Reds ont tout de même eu une belle frayeur avec une bourde d'Alisson, qui a permis la réduction du score de Ghezzal (63e).



Au classement, Liverpool occupe provisoirement la première place et peut seulement être rejoint par Chelsea, Tottenham et Watford ce week-end.