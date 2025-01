Premier League : Man City explose West Ham, Chelsea n’y arrive toujours pas, Bournemouth domine Everton

Depuis de nombreuses semaines, Manchester City est devenu une proie facile en Premier League. N’ayant remporté que 2 de ses 14 derniers matches toutes compétitions confondues, le champion d’Angleterre en titre subit un déclassement violent depuis plusieurs mois.



En grande difficulté, les Skyblues charriaient de nombreuses incertitudes avant de recevoir West Ham ce samedi, et ce, malgré la victoire poussive la semaine passée contre Leicester (0-2).



Pour autant, la rencontre face aux Hammers a finalement viré à la balade de santé. D’entrée, les locaux ont pu s’appuyer sur un Savinho remuant pour rapidement ouvrir le score. Trouvé sur la gauche par Bernardo Silva, l’ancien de Gérone a adressé un centre fuyant qui a poussé Coufal a marqué son camp (10e).



Malgré un léger temps faible, les Cityzens ont remis un coup de collier avant la pause sous l’impulsion du Brésilien. Génial en début de match, celui qui a inscrit son premier but avec City la semaine passée a adressé un centre parfait vers Haaland pour le deuxième but du match juste avant la pause (2-0, 42e).



Au retour des vestiaires, l’attaquant norvégien, vivement critiqué ces dernières semaines, s’est même offert le doublé sur un lob astucieux après un caviar de… Savinho (55e). Trois minutes plus tard, Phil Foden a corsé l’addition d’une frappe limpide (4-0, 58e).



La réduction de l’écart de Niclas Fullkrug à l’aube du dernier quart d’heure de jeu (71e) n’aura rien changé et Manchester City s’est donc offert un succès large et précieux qui leur permet de faire le plein de confiance. Au classement, les hommes de Pep Guardiola restent à la sixième place mais restent au contact des places européennes.



Jean-Philippe Mateta frustre Chelsea, Bournemouth enchaîne



Dans le même temps, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Crystal Palace. En proie au doute après un nul contre Everton (0-0) et deux défaites consécutives face à Fulham (1-2) et Ispwich (2-0) en championnat, les Blues se devaient de l’emporter face à son voisin ce samedi. Tout a bien commencé pour les hommes d’Enzo Maresca qui ont rapidement pris l’avantage grâce à l’insatiable Cole Palmer au quart d’heure de jeu (0-1, 14e).



Dominateur lors du premier acte, Chelsea s’est finalement éteint en seconde période. En danger sur plusieurs situations (50e, 56e, 70e), les coéquipiers d’un Jadon Sancho remuant ont finalement concédé une égalisation qui leur pendait au nez et qui leur a été infligée par Jean-Philippe Mateta à l’issue d’une action collective de Palace (1-1, 81e).



Avec ce nul, Chelsea voit Manchester City et Newcastle recoller et peut voir Arsenal s’envoler avec six points d’avance à la deuxième place en cas de victoire ce samedi à Brighton (18h30).



Bournemouth est également revenu à trois petits points de Chelsea en s’imposant ce samedi face à Everton. Dans une rencontre âprement disputée où les deux équipes ont eu leurs situations, Bournemouth a su concrétiser sa domination en inscrivant le seul but de la rencontre en fin de match grâce à David Brooks, entré en jeu seulement six minutes avant le but de la victoire (1-0, 77e).



Avec ce succès, les Cherries sont septièmes. Aston Villa est aussi dans le coup après sa victoire contre Leicester. Alors que Stephy Mavididi a répondu à l’ouverture du score de Ross Barkley, c’est finalement Leon Bailey qui a donné l’avantage aux Villans à l’entame du dernier quart d’heure de jeu (2-1). Villa est 8e tandis que les Foxes s’enfoncent à la 19e place. Pour finir, Brentford a surclassé la lanterne rouge Southampton grâce à des buts de Schade, Lewis-Potter et Wissa mais également grâce au doublé de l’inspiré Bryan Mbeumo (0-5).





Les résultats :



Manchester City 4-1 West Ham : Coufal (c.s.c, 10e), Haaland (42e, 55e), Foden (58e) / Fullkrug (71e)





Crystal Palace 1-1 Chelsea : Mateta (82e) / Palmer (14e)





Southampton 0-2 Brentford : Schade (6e), Mbeumo (62e, 69e), Lewis-Potter (90+2e), Wissa (90+4e)





Aston Villa 2-1 Leicester : Barkley (58e), Bailey (76e) / Mavididi (64e)





Bournemouth 1-0 Everton : Brooks (77e)







