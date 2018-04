Premier League : Manchester City est champion de la saison 2017-2018

Our Time. Our City.



Premier League Champions 17/18 🏆#mancity pic.twitter.com/lztlN3lWFW — Manchester City (@ManCity) 15 avril 2018

C'est fait ! Les 'Citizens' sont les vainqueurs de l'édition 2017-18 de la Premier League. Ils n'ont pas pu célébrer ce succès sur le terrain, puisque, malgré leur large succès devant Tottenham hier, ils devaient attendre une défaite de Manchester United à Old Trafford face à West Bromwich. Et contre toute attente, c'est ce qu'il s'est passé.Ce faux-pas de l'équipe de José Mourinho n'a fait qu'accélérer un couronnement des 'Citizens' qui était une certitude depuis plusieurs mois. La saison de City en Premier League a été impressionnante et les hommes de Pep Guardiola sont aujourd'hui récompensés d'un travail bien fait durant huit mois.Avec un total de 87 points, soit 16 d'avance sur les 'Red Devils' et plus que cinq journées de Premier League à jouer, Guardiola et sa bande ne peuvent plus être rejoints au classement.C'est la cinquième fois de son histoire (troisième depuis que le championnat anglais se nomme Premier League) que Manchester City s'impose dans la compétition nationale, succédant ainsi à Chelsea qui avait imposé sa loi en Angleterre la saison dernière.