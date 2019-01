Premier League : Manchester City met fin à l'invincibilité de Liverpool et se rapproche

Le choc de la 21e journée de Premier League a tenu toutes ses promesses ce 3 janvier 2019. Et c'est Manchester City qui en est sorti Vainqueur. Pep Guardiola et ses hommes ont ainsi mis fin à l'invincibilité de Liverpool cette saison en s'imposant 2 buts à 1.



Les Citizens relancent également la course au titre en revenant à quatre (4) points des Reds. Aguero et Leroy Sané ont marqué pour City, Firminho a inscrit le but de Liverpool.