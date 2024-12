Premier League : Pape Matar Sarr buteur avec Tottenham

Alors que Tottenham est en train de se promener littéralement sur sa pelouse face à Southampton, le milieu de terrain sénégalais est au rendez-vous. Il vient d’inscrire le but qui permet aux Spurs de mener 4-0 avant même la demi-heure de jeu.



Une superbe action individuelle pour se défaite de la défense des Saints et une belle finition de la part de l’ancien pensionnaire de Génération Foot qui signe au passage son quatrième but de la saison.