Premier League : la Chine interdit la retransmission des matches pour éviter la diffusion des signes de soutien à l'Ukraine

Les fans de Premier League en Chine vont devoir faire une croix sur les retransmissions de la 28e journée de championnat ce week-end. La presse britannique révèle que le gouvernement chinois va empêcher la diffusion de tous les matches afin de bloquer les images des manifestations de soutien à l'Ukraine engagée dans un conflit avec la Russie.





Tous les clubs de l'élite d'outre-Manche ont prévu de participer à ces gestes de solidarité envers le pays agressé en faisant porter aux joueurs des brassards spéciaux, jaune et bleu, les couleurs de l'Ukraine. Les écrans géants diffuseront le message «Le football se tient ensemble». Les supporters présents dans les stades seront invités à accompagner les équipes, les staffs et le corps arbitral dans cette démarche. La Premier League n'a toutefois pas souhaité commenter ce boycott des rencontres en Chine.



La Chine fait partie des 35 pays siégeant à l'ONU à ne pas avoir adopté mercredi une résolution exigeant que «la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine». Cette résolution a pourtant été adoptée massivement par 141 pays (sur 193 votes). La Chine tient à conserver sa neutralité dans cette crise sur le continent européen. Le 1er mars, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Li avait «regretté l'éclatement du conflit entre l'Ukraine et la Russie» et s'est dit «extrêmement attentif aux dommages subis par les civils».