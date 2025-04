Premier League : la razzia africaine, Salah en roi, les Sénégalais brillent

La Premier League 2024-2025 aura encore été le théâtre du génie africain. Sur le front de l'attaque, les joueurs du continent se sont illustrés avec éclat, inscrivant but sur but pour porter leurs clubs respectifs.



Voici le top 10 des meilleurs buteurs africains de cette saison, marqué par la domination de Mohamed Salah et la belle présence de trois internationaux sénégalais.



1. Mohamed Salah (Égypte) - 28 buts

L'éternel Pharaon n'a pas faibli. Avec 28 réalisations en 34 matchs, Salah continue d'écrire sa légende à Liverpool, terminant une nouvelle fois parmi les meilleurs buteurs du championnat anglais



2. Bryan Mbeumo (Cameroun) - 18 buts

L'attaquant de Brentford a explosé cette saison. Auteur de 18 buts en 33 matchs, Mbeumo confirme son statut de star montante du football africain et mondial.



3. Yoane Wissa (RD Congo) - 16 buts

Coéquipier de Mbeumo à Brentford, Wissa à également fait trembler les filets avec 16 buts en 30 rencontres, formant un duo offensif redoutable.



4. Nicolas Jackson (Sénégal) - 10 buts

Le jeune attaquant de Chelsea a trouvé sa voie après des débuts timides. Avec 10 buts en 28 matchs, Jackson représente l'avenir des Lions de la Teranga.



5. Antoine Semenyo (Ghana) - 9 buts

L'avant-centre de Bournemouth a confirmé tout son potentiel, marquant 9 fois en 33 apparitions, devenant une valeur sûre de son club.



6. Alex Iwobi (Nigeria) - 9 buts

Plus à l'aise cette saison avec Fulham, Iwobi a livré une de ses meilleures campagnes offensives avec 9 buts en 34 matchs.



7. Iliman Ndiaye (Sénégal) - 7 buts

Après son transfert à Everton, Iliman Ndiaye a su s'adapter rapidement à la Premier League. Ses 7 buts en 29 matchs témoignent de son talent et de son impact grandissant.



8. Dango Ouattara (Burkina Faso) - 7 buts

Malgré une saison difficile pour Bournemouth, Ouattara a su tirer son épingle du jeu avec 7 buts en 31 matchs.



9. Ismaila Sarr (Sénégal) - 7 buts

Pilier offensif de Crystal Palace, Sarr continue de performer à haut niveau. Ses 7 buts en 34 matchs confirment sa régularité sur les pelouses anglaises.



10. Omar Marmoush (Égypte) - 6 buts

Malgré seulement 12 matchs disputés, l'Égyptien a impressionné par son efficacité, trouvant le chemin des filets à 6 reprises.



Un trio sénégalais prometteur



Avec Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr tous présents dans ce classement, le Sénégal montre une fois de plus son incroyable richesse offensive. L'avenir des Lions semble plus que jamais assuré, avec de jeunes talents capables de briller au plus haut niveau.



Salah, toujours le patron



Même avec l'émergence de jeunes talents, Mohamed Salah reste la référence absolue. À 32 ans, l'ailier de Liverpool maintient une régularité impressionnante, prouvant que l'âge n'a pas encore d'emprise sur son génie.



La saison 2024-2025 de Premier League aura mis en lumière la vitalité du football africain. Entre stars confirmées et jeunes pépites, le futur du continent sur la scène mondiale s'annonce encore plus radieux.