Premier décès de coronavirus confirmé en Europe

Un touriste chinois est mort en France après avoir contracté le coronavirus - le premier décès dû à cette maladie en dehors de l'Asie.



La victime était un homme de 80 ans de la province chinoise du Hubei, selon la ministre française de la Santé.



Il est arrivé en France le 16 janvier et a été placé en quarantaine à l'hôpital de Paris le 25 janvier, a-t-elle déclaré.



Seuls trois décès avaient été signalés auparavant en dehors de la Chine continentale - à Hong Kong, aux Philippines et au Japon.



Cependant, plus de 1 500 personnes sont mortes du virus en Chine, principalement dans le Hubei où il est apparu pour la première fois.

En outre, 2 641 personnes ont été nouvellement confirmées comme étant infectées, ce qui porte le total de la Chine à 66 492.



Que s'est-il passé en France ?



Fin janvier, la France est devenue le premier pays européen à confirmer des cas de virus.



Elle a eu 11 cas confirmés de la maladie, officiellement appelée Covid-19.



Six personnes sont toujours hospitalisées.



L'homme décédé était dans un état critique à l'hôpital Bichat, dans le nord de Paris, a déclaré le ministre de la santé. Il est mort d'une infection pulmonaire due au coronavirus.



Sa fille de 50 ans fait partie des six personnes hospitalisées du fait du virus, mais elle se rétablit, a déclaré la ministre.



Les cinq autres sont des ressortissants britanniques qui ont attrapé le virus dans un chalet de la station de ski des Contamines-Montjoie.



Comment les autres pays sont-ils touchés ?



En dehors de la Chine continentale, il y a eu plus de 500 cas dans 24 pays.

Auparavant, les États-Unis ont déclaré qu'ils envoyaient un avion au Japon pour évacuer les Américains bloqués sur le navire de croisière Diamond Princess, qui est maintenu en quarantaine dans un port japonais.



Sur les 3 700 personnes à bord, 218 ont été testées positives pour le virus. L'Australie a également déclaré qu'elle envisageait de retirer ses citoyens du navire.

Le ministère égyptien de la santé a confirmé vendredi le premier cas de coronavirus en Afrique. Le ministère a décrit la personne comme un étranger, mais n'a pas révélé sa nationalité.



Comment la Chine fait-elle face à la situation ?



Malgré la propagation du virus, le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré samedi que l'épidémie en Chine était désormais "généralement sous contrôle".



Selon les autorités chinoises, en dehors de la province de Hubei, le nombre de nouvelles infections avait diminué pendant 11 jours consécutifs. Elles ont ajouté qu'il y avait eu une augmentation rapide du nombre de personnes qui s'étaient rétablies.



Cependant, les nouveaux chiffres publiés vendredi ont révélé le nombre de victimes parmi le personnel médical du pays. Six travailleurs de la santé sont morts et 1.716 ont été infectés depuis l'épidémie, ont déclaré les responsables.



Les autorités locales ont eu du mal à fournir des équipements de protection tels que des masques respiratoires, des lunettes et des combinaisons de protection aux hôpitaux de Hubei.



Pendant ce temps, Pékin a ordonné à toute personne retournant dans la ville d'être mise en quarantaine pendant 14 jours sous peine de sanctions.



L'Organisation mondiale de la santé entame ce week-end une enquête en Chine sur l'épidémie.