Premier trimestre 2021: l’ANDS relate une économie sénégalaise en dents de scie

Le rapport publié mercredi par l’Agence Nationale des statistiques et de la Démonographie (ANDS), montre une évolution en dents de scie de l’économie au premier trimestre 2021. Même si l’on note une progression du PIB de 0.09 soit environ 3351, 0 milliards de CFA par rapport au trimestre dernier. Cette croissance porteuse d’espoir est amoindrie par la contraction des valeurs ajoutées des secteurs secondaire et tertiaire. Elle est également imputée aux taxes nettes des subventions sur les produits.



On peut lire dans ce document, parcouru par L’AS, que le secteur primaire a régressé de 6,4% et est imputable aux contre-performances des secteurs de la pêche (-18,3%), de l’agriculture (-6,3%), de l’élevage (-4%). Par contre, une légère progression de +2 a été enregistrée du secteur de la Sylviculture.



Quant au secteur secondaire, on peut noter une évolution de +6% et ce, grâce à la progression de la valeur ajoutée des secteurs de la construction, de la fabrication des produits agroalimentaires, de la fabrication du ciment et d’autres matériaux de construction et du raffinage de pétrole et de la cokéfaction. Il y a par contre une baisse de fabrication des produits chimiques de base.



Même s’il y a une baisse de la valeur ajoutée des services d’hébergement et de restauration, du transport et du commerce, le secteur tertiaire a néanmoins connu une progression de 1,4%. Cette évolution est due aux performances des sous-secteurs de l’information et de la communication, des services aux entreprises, des activités financières de l’assurance et des services de l’immobilier.



On peut également lire dans ce rapport que, la consommation finale du pays a régressée de 0,04% au premier trimestre 2021. L’ANDS explique dans le rapport que cette régression est due à la contraction de la consommation finale des ménages. Par contre, on note une progression positive de la consommation finale des Administrations Publiques et des Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages (ISBLSM).



Le document a également révélé la détérioration du déficit de la balance extérieure des Biens et services au 1er trimestre. Les exportations des Biens et services en volume ont connu une régression de 3,5% comparées au trimestre de l’année précédente. Selon le rapport, ce fléchissement résulte de celui des services (-33,4%) directement impactés par la Covid 19 notamment le secteur touristique.



Le rapport indique que le déficit de la Balance extérieure des Biens et des services est passé de 790,3 milliards au quatrième semestre 2020 à 901,9 milliards au premier semestre de l’année 2021. L’augmentation, plus soutenue de 1,5% de l’évolution des importations par rapport à celles des exportations, a conduit au creusement de ce déficit, conclu le document.