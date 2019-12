PremierLeague - Manchester United rechute à Watford

À mi-saison, Manchester United, sans fonds de jeu, se morfond en milieu de tableau de Premier League (8e), loin des quatre premières places qualificatives pour la Ligue des champions. Ce dimanche, les Red Devils ont été logiquement battus à Watford, lanterne rouge (0-2), au terme d'un match d'un faible niveau. Pas un tir cadré des deux équipes en première période et guère mieux par la suite. Mais c'est Manchester qui s'est effondré. D'abord à cause de son gardien espagnol, David De Gea, auteur d'une énorme faute de main sur une reprise de volée ratée du Sénégalais Ismaila Sarr (50e), ancien du Stade Rennais. Puis en concédant un penalty stupide, provoqué par Sarr et transformé par Troy Deeney, le capitaine de Watford (52e). Ces deux actions ont suffi à renverser MU, incapable de réagir face à l'équipe la plus faible de Premier League.



L’Equipe