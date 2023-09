Première journée LDC: le Barça refait sa « manita », Paris et City assurent

Le FC Barcelone vient d’inscrire 10 buts en deux matchs consécutifs sans en encaisser un seul entre les réceptions en Liga, samedi, de Bêtisier Séville et du Royal Antwerp ce mardi en Ligue des champions. Le nouveau chouchou des Catalans Joao Félix a inscrit 3 des 10 buts de son tour nouveau club. Deux matchs remportés sur le score de 5 à 0. Le Barça semble avoir retrouvé ses couleurs d’antan.



Le PSG s’assure une bonne entrée en lice

Dans le groupe F, le PSG profite du match nul entre l’AC Milan et Newcastle pour prendre la tête d’entrée. Grâce à des buts de Mbappé et Hakimi, les Parisiens ont battu le Borussia Dortmund (2-0).



Manchester City renverse l’Étoile rouge de Belgrade

Mené chez lui à la mi-temps de son premier match de Ligue des champions cette saison, le champion d’Europe en titre s’est appuyé sur son attaquant Julian Alvarez pour renverser l’Étoile rouge de Belgrade. L’Argentin a claqué un doublé avant qu’Hernandez ne clôt les débats avec un troisième but.



