Préparation Afrobasket féminin 2023: le Sénégal domine la RD Congo en amical

L'équipe nationale du Sénégal a perdu son premier match amical face au Mozambique (70-69).

Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Mali et l’Ouganda et fera son entrée en lice samedi 29 juillet.



A deux jours du coup d’envoi de l’AfroBasket 2023 (28 juillet – 5 août ), les "Lionnes" ont effectué leur dernier match amical face à la RD Congo. La bande à Aya Traoré a dominé en amical la RDC (71-53). Une victoire au Kigali Arena qui permet à l'équipe nationale de bien entamer le tournoi.