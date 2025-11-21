Préparation Mondial féminin 2025: les “Lionnes” domptent la Croatie chez elle (29-27)

‎Les protégées de Yacine Messaoudi ont maîtrisé leur sujet, prenant l’avantage dès la pause (14-12) face à une équipe européenne expérimentée et régulièrement présente au Mondial, rapporte la Fédération sénégalaise de Handball.

‎Cette victoire est d’autant plus encourageante que la Croatie avait terminé 14ème lors de la dernière édition. Portées par une défense solide et une attaque efficace, Toubissa Elbeco et ses partenaires lancent idéalement leur préparation.

‎Les “Lionnes” enchaîneront dès ce samedi avec un nouveau test face à la Pologne, classée 16ème en 2023, avant de regagner la France dimanche pour poursuivre leur stage de Meudon.

Dans le cadre du tournoi triangulaire réunissant la Croatie, pays hôte, la Pologne et le Sénégal, toutes trois qualifiées pour la 27ème édition de la Coupe du monde féminine, les “Lionnes” ont signé ce vendredi 21 novembre 2025, une belle victoire en s’imposant face aux Croates (29-27).