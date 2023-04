Près d'un million d'enfants de -5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère en 2023, au Centre Sahel – UNICEF

La lutte contre la malnutrition nécessite une approche combinée regroupant plusieurs secteurs, notamment la nutrition, la santé et l'eau, hygiène et assainissement. L'UNICEF soutient également les systèmes de protection sociale, en combinant les transferts monétaires à un paquet de services qui permettent d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de faciliter l'accès à des régimes alimentaires meilleurs et plus diversifiés pour les enfants.



Dans les régions où le système de santé est affecté par l'insécurité, l'UNICEF renforce le travail avec les acteurs locaux pour atteindre les enfants grâce à des approches mobiles innovantes. En 2022, le soutien de l'UNICEF a permis de former, dans le Centre Sahel, plus de 150 000 mères/tutrices à la détection précoce de la malnutrition aiguë infantile via l’utilisation des bracelets de mesure du périmètre brachial (approche dite « PB mères » ou « PB famille »), renforçant ainsi les capacités des communautés et des familles à reconnaître et à lutter contre la malnutrition aiguë infantile en temps opportun.



Au Burkina Faso, en 2022, plus de 10 000 enfants ont bénéficié d'un traitement optimal de la malnutrition aiguë grâce à des stratégies mobiles/avancées (dont 2 400 enfants qui ont reçu le protocole de traitement simplifié) dans des zones où l'accès aux services de santé est réduit en raison de l'insécurité.