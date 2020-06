Près de 1300 civils tués dans l'est de la RDC en quelques mois, alerte l'ONU

Après la procureure de la Cour pénale internationale, c'est à la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme d'exprimer son inquiétude sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Et le bilan humain très lourd : 1 300 morts en huit mois, essentiellement dans l’est du pays. Et des centaines de milliers de déplacés.



Michelle Bachelet a affirmé dans un communiqué que « le caractère généralisé et systématique de certaines des attaques contre des civils en Ituri et au Nord-Kivu peut constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre » qui doivent faire l'objet d'enquêtes crédibles. Elle s'est dite « consternée » par l'augmentation dans le pays d'« attaques brutales contre des civils innocents par des groupes armés, et par la réaction des forces militaires et de la police qui ont également commis de graves violations, y compris des meurtres et des violences sexuelles ». Selon le communiqué, le nombre de victimes a fortement augmenté ces dernières semaines alors que les conflits dans trois provinces de l'est du pays – Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu – se sont propagés.