Près de 200 élèves enlevés au Cameroun

Enlèvement ce samedi matin de près de 200 élèves ont été enlevés à Saint Augustin collège de Kumbo, localité située à environ 80 Kilomètre de Bamenda dans la zone anglophone du pays.



C'est le deuxième kidnapping le plus important depuis le début du conflit entre séparatistes armés et forces de l'ordre.



Augmentation des besoins humanitaires au Cameroun

Biya, le "président absent" du Cameroun

Selon les sources militaire et de l'établissement où a eu lieu le rapt, l'enlèvement s'est produit tôt samedi matin vers 5 h heure locale, a précisé une source locale à la BBC.



Des hommes armés non identifiés ont pris d'assaut l'école secondaire St Augustin située dans la périphérie de Kumbo et sont partis avec les élèves.