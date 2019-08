Présidence Hcct: Aminata Mbengue Ndiaye pressentie, les cadres de l'Apr proposent Boun Dionne

Un mois après le décès de Ousmane Tanor Dieng, le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) attend un nouveau président. Selon le journal L'As, le chef de l'Etat Macky Sall a déjà donné son accord de principe pour que ladite institution reste entre les mains des socialistes afin de maintenir l'esprit Benno. Et, c'est Aminata Mbengue Ndiaye (actuellement ministre des Pêches et de l'Economie maritime) qui serait pressentie au poste.



Cependant, note nos confrères, ce choix du Président Macky Sall n'agrée pas l'Alliance pour la République. En effet, les partisans du chef de l'État, qui qualifient cette hypothèse de "manœuvres socialistes pour mettre la pression sur Macky Sall", veulent jouer à fond la carte Mahammad Boun Abdallah, l'ancien Premier ministre et actuel ministre d'État, Secrétaire général de la présidence de la République. Et si c'était le début de la fin entre Macky et le PS ?