Présidence de l’ANPS : Abdoulaye Thiam réélu pour un nouveau mandat

Selon Abdoulaye Thiam, cette réélection s’inscrit dans une dynamique de modernisation de renouvellement de l’ANPS et d'accompagnement de la jeune génération de journalistes sportifs.

“Il faut consolider les acquis et donner une place prépondérante aux jeunes. Je vais faire en sorte que le Comité exécutif soit plus ouvert aux jeunes journalistes. Je suis dans cette dynamique d'accompagnement et d'ouverture pour passer le flambeau prochainement”, a confié Abdoulaye Thiam.

A noter qu'il est également président de la section Afrique de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS).

Seul candidat en lice, Abdoulaye Thiam a été reconduit ce samedi à la tête de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) pour un mandat de quatre ans, à l’issue de l’assemblée générale élective tenue à la Maison de la Presse Babacar Touré.