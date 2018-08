Présidence de la Linguère de Saint-Louis : Amara et Bougane se disputent le fauteuil

A l’occasion d’une réunion du Comite Directeur du Club, dimanche dernier à Saint-Louis, Amara Traoré a réaffirmé sa volonté de présider aux destinées du club saint-Louisien, en officialisant sa candidature.



Toutefois, dans sa quête du siège de président, l'ancien coach de l'équipe nationale du Sénégal pourrait faire face à un adversaire de taille. En effet, d’après les informations de « Record », Bougane Gueye Dany, patron du groupe de presse D-Media, serait également intéressé par ce même poste. Et ce serait sur demande d’une partie des responsables du club dont le président sortant Dr Ahmadou Dia récemment réélu à la tête de la ligue régionale de Saint-Louis.



Au cas échéant, c’est le Comité directeur mis en place lors de l’AG du 8 Septembre qui se chargera de choisir entre l’ancien footballeur Amara Traoré et le journaliste Bougane Gueye Dany qui est natif de la vielle ville du Nord et lorgne également le fauteuil… du président Macky Sall.