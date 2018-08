Présidentielle 2019 : Aida Mbodji annonce sa candidature

Aida Mbodji devient la deuxième femme à annoncer sa candidature à la Présidentielle de 2019, après Nafissatou Wade. Pour elle, aucune concession ne sera accordée au Président Macky pour un second mandat; " le Président Sall a fait 7 ans. Bientôt, il finira ce mandat qui d'ailleurs sera le seul. Sachez qu'aucune concession ne sera accordée à son parti."



Au chapitre dénigrement, l'honorable députée a assimilé la vague d'inauguration à une campagne électorale déguisée. " Six mois avant les élections, il pose des pierres, et les pierres, on en a assez. Les inaugurations bidons on en n'a pas besoin. Nous voulons du réel. Ce n'est que de la campagne électorale. Et pour ce qui est du système de parrainage, ils ne maîtrisent même pas le fonctionnement", a déclaré la "lionne" du Baol.