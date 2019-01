Présidentielle 2019: les cinq candidats retenus appelés à commencer les formalités d'impression de bulletins

La Direction général des élections en veut plus perdre de temps, quelques semaines de l'élection présidentielle. En effet, elle a réuni lundi les cinq candidats à l'élection présidentielle pour commencer les formalités d'impression des bulletins de vote et des documents de propagande.



Les deux parties ont largement échangé sur les maquettes des bulletins de vote et des cartes d'identités de leur candidat qu'ils doivent ainsi mettre sur la table avant la fin du délai, afin de pouvoir concevoir 8 millions de bulletins. Et aussi, d'autres matériels de propagande comme les affiches, les professions de foi...



Par ailleurs, les cinq candidats ont déposé des lettres des plénipotentiaires au niveau au niveau des préfectures, des sous préfectures et de la Diaspora pour avoir des mandataires ou représentants dans les bureaux de vote.