Présidentielle 2024: ​Wanep Sénégal lance une plateforme pour la prévention et l’atténuation de la violence électorale

Le Réseau ouest africain pour l’édification de la paix (Wanep-Sénégal) a opté pour la mise en place, ce jeudi, d’une plateforme multi-acteurs d’analyse et d’actions pour la prévention et l’atténuation de la violence électorale, en collaboration avec le Groupe national de réponses électorales (Gnre). Cette plateforme est composée d'Organisations de la société civile, de représentants d'institutions de la République ainsi que des experts de la question électorale.



« Depuis des années, le Sénégal traverse une crise sécuritaire avec beaucoup de manifestations sociopolitiques. Nous avons des candidats qui ont des difficultés à concrétiser leur candidature. Il nous faut déjà prendre les devant parce que la situation est déjà tendue », a indiqué le Coordonnateur national de Wanep-Sénégal, Alfred Gomis.



Selon lui, le groupe va analyser la situation et proposer des actions sur le terrain pour atténuer la violence électorale.



« Nous n’attendons pas la veille de l’élection pour déployer ce groupe. La société civile dont nous sommes membres a déjà mené des actions en faveur de la libération de certains détenus, elle sensibilise ainsi les jeunes pour les inscriptions et les retraits des cartes électeurs », a ajouté M. Gomis.



Le coordonnateur a précisé qu’on ne peut plus parler de vol de vote car le Sénégal, par le passé avait déjà dépassé ça. « Nous espérons malgré notre crainte et interrogation que les élections seront transparentes et inclusives », dit-il.



Le Réseau ouest Africain pour l'édification de la paix (Wanep-Sénégal) est actif depuis des années dans le domaine de la consolidation de la paix à travers la prévention et la gestion pacifique des conflits.