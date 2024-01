Présidentielle 2024: Bougane Gueye Dany dénonce le processus de parrainage

Bougane Gueye Dany n’est pas content ! Le leader de la coalition « Gueum Sa Bopp » et candidat à l'élection présidentielle de 2024, a exprimé un fort mécontentement envers le gouvernement. Sur un plateau télévisé, il a dénoncé les dysfonctionnements perçus dans le pays. M. Gueye a fustigé le processus controversé du système des parrainages et les difficultés vécues par les Sénégalais sous le règne du Président Macky Sall.



À en croire Le Témoin, le candidat à la présidentielle a vivement critiqué l'explosion du nombre de candidats, passant de 46 en 2017 à 93 en 2023, attribuant cette augmentation à l'attrait du parrainage. Ainsi, il a plaidé en faveur de critères de sélection plus stricts, dénonçant l'injustice et l'aspect aléatoire du processus de parrainage.



Selon lui, ce système place l'avenir du pays entre les mains du hasard, permettant à certains candidats de franchir les étapes malgré des anomalies. Toutefois, Bougane Gueye Dany a confié que sa coalition, a mobilisé près de 944 000 parrains, principalement issus de régions éloignées où la présence de concurrents politiques était limitée.



D’après ses dires, il a stratégiquement déposé le minimum de parrains dans les grandes agglomérations afin d'éviter les doublons, suivant ainsi les conseils de ses experts. Manifestant un fort engagement envers les populations vulnérables du Sénégal, M. Gueye a déclaré que « l'espoir placé en lui par les Sénégalais l'empêchait de dormir paisiblement ».



En cas de victoire à l'élection présidentielle, il a affirmé vouloir concentrer ses efforts sur l'aide aux partis les plus démunis de la société, en particulier les jeunes désespérés qui se tournent massivement vers l'émigration clandestine, incapables d'assister leurs proches malades ou affamés.



En plus de cela, il a promis de se consacrer à l'amélioration de leur situation dès son éventuelle élection en février 2024.