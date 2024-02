Présidentielle 2024 : Idrissa Seck invite la classe politique à faire de la paix une priorité

À deux jours du démarrage de la campagne électorale, Idrissa Seck, candidat à l’élection présidentielle, a lancé un appel à toute la classe politique. Le leader du parti Rewmi a profité de son passage à la RTS lors de l’enregistrement de sa première déclaration pour la diffusion de son temps d’antenne pour demander aux acteurs de faire de la paix une priorité.



« Certains m’ont reproché d’avoir lors de la Covid rejoint le Président Macky Sall. Je m’excuse auprès d’eux. Je ne souhaite pas causer à une quelconque peine. Mais si j’avais été auprès des casseurs et des meneurs de la violence comme en mais comme en juin peut-être qu’on parlera aujourd’hui d’un autre Sénégal », a dit Idrissa Seck, leader du parti Rewmi.



« Celui qui a la charge de construire ne doit pas détruire, c’est pour cela, je lance un appel à tous les leaders à toute la société à tous les citoyens pour que nous comprenions quelle que soit notre divergence quel que soit notre diversité que la priorité absolue est de garantir la paix, sécurité et la stabilité de notre pays », a-t-il ajouté.



Le candidat à la présidentielle de 2024 plaide pour une concertation. « De toutes les façons, la concertation se fera. La seule question à se poser si on va la faire avant que la crise ou la catastrophe ne survienne ou si on la fera après que le pays ait brûlé et que les survivants se mettent autour d’une table. Je prie pour que nous ayons l’intelligence de faire cette concertation d’apaiser les esprits d’apaiser les cœurs avant que notre pays ne brûle », a déclaré Idrissa Seck.