Présidentielle 2024 : Me Moussa Diop décide de soutenir Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye voit ses rangs renforcés par l’adhésion du leader du parti AND GOR JOTNA (AG JOTNA). Me Moussa Diop a décidé de soutenir le candidat de Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de février 2024.



« Le Bureau Exécutif National déclare sa ferme opposition contre tout report de l’élection présidentielle et appelle toutes les forces vives de la nation au respect du calendrier républicain. Compte tenu de la tournure de la situation actuelle au Sénégal, le Bureau Exécutif National, après avoir consulté la base et recueilli l’avis de son Président Me Moussa Diop qui a rencontré de hauts responsables du Président Ousmane Sonko, appelle à soutenir la candidature de BASSIROU DIOMAYE FAYE en raison de la convergence de vues pour un Sénégal réconcilié et prospère », lit-on dans un communiqué du parti AG/ JOTNA.



Par conséquent, poursuit le document, le « Président Me Moussa Diop appelle tous ses responsables nationaux et locaux, ses militants et tous ses sympathisants à voter massivement le 25 février 2024 pour le candidat privé de liberté et présumé innocent Bassirou Diomaye FAYE, pour remettre le Sénégal sur la vraie voie de la démocratie et d’une nation mettant la patrie au-dessus des clans ».



Toutefois, le parti de Me Moussa Diop fustige la « vérification des parrainages par le conseil constitutionnel avec un logiciel qui ne reconnait plus les citoyens inscrits sur le fichier électoral que même la CENA organe de contrôle de la sincérité des élections déclare ne pas disposer, ce qui est une calamité grave à une semaine du début de la campagne électorale ».



Mieux, le Bureau Exécutif National s’indigne de la « désacralisation du conseil constitutionnel dont certains membres ont été publiquement accusés de corruption, ce qui entache sérieusement la crédibilité de l’institution appelée à donner les résultats définitifs du scrutin du 25 février 2024 ».