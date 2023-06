Présidentielle 2024 : « Ousmane Sonko est l’unique candidat du parti » (Pastef)

L’opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024 empêtré dans les affaires judiciaires est menacé d’inéligibilité. Le Bureau politique de Pastef/Les patriotes a tenu une conférence de presse ce jeudi et annonce que Ousmane Sonko demeure le seul et unique candidat du parti.





« Pastef Les Patriotes rappelle et nous le cesserons de le rappeler que Ousmane Sonko est l’unique candidat du parti Pastef et il le restera. Il ne sera pas question d’accepter son inéligibilité fondée sur un bon vouloir de Macky Sall », a dit Marie Rose membre de la cellule de communication de Pastef.



« Par conséquent et d’une impérieuse nécessité, Macky Sall doit annuler toutes les décisions de justice à l’encontre de Ousmane Sonko au risque de voir le pays sombrer dans le chaos », a-t-elle ajouté.



Pastef exige la « libération des prisonniers politiques et l’ouverture d’une enquête cette fois sérieuse pour élucider les nombreux crimes. La préservation des droits civils et politiques des candidats de l’opposition et l’organisation d’une élection libre, transparente et inclusive », a indiqué Marie Rose.



Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné à six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l’affaire qui l’oppose au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. L’opposant a été également condamné le 1er juin par la chambre criminelle de Dakar à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l’affaire Sweet beauté.