Présidentielle 2024: Sonko prédit un «chaos indescriptible» si Macky Sall empêche sa candidature

Dans un entretien avec RFI et France 24, le président du parti Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, a prédit le chaos, si Macky Sall veut empêcher sa candidature en 2024.



« Je peux vous assurer qu’il n’y aura pas d’élections dans ce pays ou ce sera dans un chaos indescriptible, si par des combines judiciaires le président Macky Sall veut empêcher ma candidature », a soutenu Sonko, convaincu qu’à l’issue du scrutin du 25 février 2024, il sera déclaré « vainqueur au premier tour ».



Parallèlement, selon le leader du parti Pastef, le président de la République du Sénégal doit terminer son mandat en beauté et laisser la succession se dérouler dans la paix. Interrogé sur un éventuel contact entre lui et le président de la République, Ousmane Sonko est catégorique : « officiellement, il n’y a pas de contact officiel ou officieux entre moi et le président Macky Sall. C’est un homme qui pendant des années s’est acharné sur ma personne », s'est désolé le président du parti Pastef les Patriotes tout en insistant sur l’organisation « d’élections inclusives, libres et transparentes ».