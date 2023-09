Présidentielle 2024: l’ambassadeur de la mission des USA à l'ONU exhorte Macky à garantir des élections inclusives

Le Président sénégalais Macky Sall a eu un tête à tête avec l'ambassadeur de la mission des États-Unis aux Nations Unies (ONU). La situation politique au Sénégal comme la Présidentielle qui pointe à l'horizon, a été abordé. D'ailleurs il est demandé de garantir des élections inclusives pour la Présidentielle de 2024.



«L'ambassadeur Thomas-Greenfield a exhorté le Président Sall à poursuivre ses efforts pour garantir un espace politique inclusif lors des élections de l'année prochaine», peut -on lire dans le communiqué du service de communication du département d’Etat américain.



La représentante des États-Unis auprès des Nations Unies a aussi discuté avec le chef de l'Etat sénégalais de la situation au Niger. Thomas-Greenfield a souligné l'engagement des États-Unis en faveur d'une solution diplomatique qui puisse «préserver l'ordre constitutionnel et garantir au peuple nigérien le maintien de sa démocratie durement gagnée».



L'ambassadeur Thomas-Greenfield et le Président Sall ont également discuté des moyens de collaborer pour une réponse internationale efficace à la crise en Haïti, y compris l'engagement des États-Unis à soutenir la force multinationale des Nations Unies prévue en Haïti.