Présidentielle 2024: la LD Debout investit Khalifa Sall

Une délégation du Secrétariat Exécutif National de la LD Debout a rencontré, le mercredi 6 septembre 2023 à son siège, une délégation de la Plate-forme Taxawu Senegaal. Selon le communiqué transmis à Pressafrik, Khalifa Sall a été informé qu'il a été investi pour la présidentielle de 2024.



Lors de la rencontre, les échanges ont permis de faire le tour des questions relatives à la situation nationale, aux plans politique, économique et social.

Relativement à l'élection présidentielle du 25 février 2024, la délégation du Secrétariat Exécutif National a informé le Président Khalifa Ababacar Sall qu'il a été investi candidat de la LD Debout par le Bureau Politique, instance habilitée.



Aussi, la délégation lui a exposé les propositions de base du bureau politique, ayant pour socle les conclusions des Assises Nationales, et axées notamment sur les réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales nécessaires à l'ouverture de nouvelles perspectives pour le Sénégal.



Pour sa part, Khalifa Ababacar Sall s'est honoré de cette décision démocratique et a rappelé le rôle décisif que la LD a toujours joué dans tous les combats politiques de l'histoire du Sénégal pour le renforcement de la démocratie et de la justice sociale.



Enfin, l'ex maire de Dakar a également pris bonne note des propositions faites et qui seront discutées suivant des modalités à définir d'un commun accord avec toutes les parties prenantes de la plate-forme.