Présidentielle 2024: les coordinations RV dans la région de Thiès investissent Thierno Alassane Sall

Les coordinations de La République des Valeurs, établies dans toute la région de Thiès ont investi samedi Thierno Alassane Sall à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



« Nous sommes réunis présentement dans cette grande salle de JB pour célébrer notre choix comme candidat a l'élection présidentielle de 2024, le président

Thierno Alassane SALL. Loin d'être fantaisiste, ce choix est motivé par son parcours exceptionnel qui de lui l'homme politique le plus crédible au Sénégal», a dit Massamba Diop, coordinateur départemental.



M. Diop a rappelé que Thierno Alassane Sall est entré en politique pour une « nouvelle gouvernance basée sur une justice impartiale, l'amélioration permanente des conditions de vie des sénégalais, la promotion du mérite, la diminution du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption ».



« Homme de valeur et de principes, il a eu à poser des actes patriotes dans le cadre de ses fonctions gouvernementales: entre autres: Il exige la diminution de son salaire à l'ARTP du 14 à 5 millions. Il refuse de signer le contrat EIFAGE et TOTAL parce que considérant que le Sénégal y gagne peu. Mais il démissionne du gouvernement de Macky Sall pour créer son parti dans le but de solliciter le suffrage des sénégalais, gagner l'élection présidentielle pour pouvoir conduire les destinées de notre pays en mettant en avant son expérience, sa compétence avérée pour un Sénégal prospère », dit-il.



Massamba Diop et ses camarades espèrent « fermement que les Sénégalais consciencieux de leur avenir éliront Thiero Alassane Sall président en 2024 pour qu'il puisse changer le destin de notre pays ».