Présidentielle 2024 : les imams et oulémas du Sénégal prêchent pour un « climat de confiance mutuelle »

L’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal invite les autorités en charge de l’organisation de l’élection présidentielle à prendre toutes les « mesures nécessaires allant dans le sens de créer un climat de confiance mutuelle » sur le scrutin du 25 février.



« Nous demandons aux autorités de ne pas laisser s’installer le laxisme et le désordre. Que ceux qui en ont la charge assurent l’ordre et la paix. Et à tous les citoyens de se préparer à remplir leur devoir civique, aux candidats de s’imposer des règles du jeu démocratique, aux responsables sociaux et leader d’opinion. Hommes et femmes de médias de mesurer leur devoir d’informer », a souligné El Hadj Oumar Diène, président l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal lors d’un point de presse.



Il a aussi invité les populations et les acteurs politiques à davantage « privilégier le civisme dans les agissements et le dialogue dans les rapports ».



« Nous lançons un appel à tous les acteurs concernés par les élections à dialoguer pour la paix et la concorde nationale pour trouver des solutions aux problèmes actuels », a indiqué M. Diène.